На Краматорском направлении украинские пограничники успешно отбили несколько штурмов вражеских бронегрупп, уничтожив технику противника и значительно ослабив его наступательные позиции.

Враг активно меняет тактику, используя бронетехнику для прорыва оборонительных линий и прокладывания пути для дальнейших атак.

Благодаря работе пилотов комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть", удалось нанести мощные удары по пехоте, вооружению и бронетехнике противника.

Операции оказались результативными, поскольку техника врага была уничтожена как с помощью подрыва на минно-взрывных заграждениях, так и благодаря точным ударам с дронов.

В результате этих ударов на поле боя остались только сгоревшие остатки техники, таких как танки, БМП и МТ-ЛБ. Благодаря действиям украинских подразделений, удалось избежать ухудшения тактического положения и обеспечить защиту территории.

Результаты успешной работы отражаются в видео эффективности действий дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть".