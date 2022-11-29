Украинские пограничники разбили базу оккупантов и уничтожили технику (видео)

Украинские пограничники уничтожили технику и разбили базу оккупантов. Уничтожен российский "Тигр" и повреждено здание, где располагались оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Разбитая база и уничтожена техника с оккупантами. Это результат работы артиллерии и аэроразведки пограничников!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили с беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.

Напомним, Россия готовится к новой ракетной атаке Украины, поэтому вывела в Черное море ракетоноситель. Украинцев предупредили об угрозе обстрелов.

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