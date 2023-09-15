RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США (видео)

Фото: украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США (metalsharkboats.com)
Автор: Иван Носальский

Американцы обучили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит наша страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ уточнили, что теперь военнослужащие отрядов морской охраны могут использовать малые патрульные катера типа Fearless и Defiant. 

 

"Их предоставляют пограничникам в рамках совместного проекта оборонного сотрудничества", - уточняют в Госпогранслужбе.

Всего тренинг длился 10 дней, он проходил в штате Луизиана на базе производителя - судостроительной компании Metal Shark. 

Катера быстрые, маневренные и достаточно тихие. Они оснащены современными системами навигации, управления, пожаротушения и камерами наблюдения.

Помощь Украине от США

Напомним, США являются основным союзником Украины после начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон выделил уже десятки пакетов военной помощи нашей стране. 

В частности, украинским военным передавали зенитные ракетные комплексы Patriot, артиллерию, реактивные системы залпового огня HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, различные беспилотники и не только. 

Сейчас в США обсуждают передачу дальнобойных ракет ATACMS. По информации The Wall Street Journal, их Украина может получить уже этой осенью

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДПСУПомощь УкраинеВоенная помощь