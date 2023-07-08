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Украинские пограничники "приземлили" российский дрон в Одесской области

Иллюстративное фото: украинские пограничники "приземлили" российский дрон в Одесской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сбили российский беспилотник иранского производства "Шахед" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что дрон, который заходил из акватории Черного моря, эффектно посадили пограничники Одесского отряда.

"Бойцы услышали вражеский "мопед" и, применив все возможные способы поражения, заставили захлебнуться его собственным запасом взрывчатки и подавиться своими же щебнями", - отмечают в ГНСУ.

Война дронов

Полномасштабную войну России против Украины можно считать первой войной беспилотников. Их используют как российские захватчики, так и наши защитники.

Так, РФ применяет иранские беспилотники для нанесения ударов по территории Украины. Только этой ночью украинские силы ПВО сбили пять "Шахедов".

При этом украинские инженеры разрабатывают собственные средства для противодействия иранским беспилотникам.

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дрониГосударственная пограничная служба