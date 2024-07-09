RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские пограничники получили от США катера Metal Shark: что о них известно

Фото: катер Metal Shark (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки передали для Морохранения Госпогранслужбы Украины скоростные катера Metal Shark. Их уже используют для защиты на морском и речном участках границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отметили в ведомстве, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их маневренными, скоростными и эргономичными.

Пограничники уже используют их на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают к обеспечению складской безопасности морского коридора в Черном море.

Заметим, точный тип катеров не указан, но судя по опубликованным фото Украина получила Metal Shark 45 Defiant. Эти катера имеют цельноалюминиевую конструкцию, а длина их корпуса составляет 13,8 метров, ширина – 4,6 метров. Катера могут развивать скорость 35-40 узлов.

Фото: катер Metal Shark (t.me/DPSUkr)

Напомним, в апреле этого года Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров в координации с Данией. Речь о судах Р01 "Roland" и Р02 "Risto".

Позже представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что экипажи минных соискателей "Чернигов" и "Черкассы", которые Украина получила от Британии, уже прошли подготовку и несут службу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеПограничная служба