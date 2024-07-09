Украинские пограничники получили от США катера Metal Shark: что о них известно

Как отметили в ведомстве, катера оборудованы современными системами навигации, управления, автоматического пожаротушения и камерами видеонаблюдения, что делает их маневренными, скоростными и эргономичными.

Пограничники уже используют их на морском и речном участках границы для охраны и обороны, а также привлекают к обеспечению складской безопасности морского коридора в Черном море.

Заметим, точный тип катеров не указан, но судя по опубликованным фото Украина получила Metal Shark 45 Defiant. Эти катера имеют цельноалюминиевую конструкцию, а длина их корпуса составляет 13,8 метров, ширина – 4,6 метров. Катера могут развивать скорость 35-40 узлов.

Фото: катер Metal Shark (t.me/DPSUkr)

Напомним, в апреле этого года Министерство обороны Эстонии сообщило о передаче Украине двух патрульных катеров в координации с Данией. Речь о судах Р01 "Roland" и Р02 "Risto".

Позже представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что экипажи минных соискателей "Чернигов" и "Черкассы", которые Украина получила от Британии, уже прошли подготовку и несут службу.

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