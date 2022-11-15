Украинские ПВО сбили 70 из более 90 выпущенных ракет: данные по областям

"Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70!!! Но есть попадания - повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, сейчас продолжаются аварийные отключения.

Обновлено на 19:45

По данным Воздушных сил ВСУ, за сегодня удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан".

Киев

Как отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, процент сбитых ракет над Киевом еще выше.

"Я благодарю наши силы Противовоздушной обороны! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. Спасибо защитникам нашего неба!", - добавил он.

Одесская область

По словам представителя областной военной администрации Сергея Братчука, здесь удалось сбить одну ракету и не менее семи дронов-камикадзе.

Днепропетровская область

Здесь, по словам начальника ОВА Валентина Резниченко, удалось сбить не менее трех ракет.

"Военные из воздушного командования "Восток" сбили их над Синельниковским и Криворожским районами", - добавил он.

Сумская область

Одну ракету сбили в небе над Роменским районом.