Украинские полярники подсчитали пингвинов возле станции "Академик Вернадский" (фото)

Биолог Свитозар Давиденко из 29-й Украинской антарктической экспедиции подсчитал количество пингвинов на острове Галиндез, где находится станция "Академик Вернадский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.
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Согласно подсчетам украинского полярника, на острове Галиндез сейчас почти 4 тысячи пингвинов.
"Большинство - субантарктические пингвины, которые ежегодно все больше захватывают окрестности станции", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.
Отмечается, что в около 900 гнездах этих птиц уже есть яйца (преимущественно - по два).
"Высиживает их пара родителей поочередно: пока кто-то ходит кормиться в океан, другой остается на гнезде. Потом они меняются", - рассказали украинцам.
Пингвинят высиживает пара родителей (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Уточняется, что субантарктические пингвины выводят потомство в гнездах из камешков, в то время как на лапах яйца выгревают другие виды - королевские и императорские.
Гнездо из камешков (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"Однако их представители не живут в районе станции "Академик Вернадский", а лишь изредка заходят в гости", - отметили полярники.
Субантарктические пингвины (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Украинцам рассказали также, когда можно ждать "пингвималышей" на Галиндезе.
"Поскольку первые яйца начали появляться в начале ноября, то птенцы станут вылупляться до середины декабря", - говорится в сообщении полярников.
В скором времени у пингвинов появятся новые заботы (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Уточняется, что период вызревания - около 34-36 дней.
"С нетерпением ждем и непременно покажем вам. Напоминаем, что украинские ученые проводят наблюдение за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата. Миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из бесспорных доказательств потепления в Антарктике", - подытожили в научном центре.
Уточняется, что опубликованные фото птиц сделали: Анна Соина, Сергей Ермоленко и Александр Богомаз.
Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
Напомним, украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика).
Научную базу на этих островах основали британцы (во время экспедиции на Землю Греяма в 1934–1937 гг.).
Как постоянно действующая метеорологическая обсерватория, база начала работать на острове Винтер с 1947 года, а в 1954 году станция была перенесена на мыс Марина острова Галиндез.
Передача станции Великобритании (которая тогда называлась "Фарадей") Украине стала жестом доброй воли британского правительства, ведь РФ после распада СССР объявила себя его наследницей и на просьбу нашей власти передать Украине одну из пяти (функционирующих на тот момент) антарктических станций ответила отказом.
Процесс передачи станции от британцев Украине длился с 1994 года по февраль 1996 года. В процессе она получила современное название - "Академик Вернадский".
Поговаривают, будто бы во время прощания с британской экспедицией украинцы "купили" станцию за символическую плату - 1 фунт стерлингов.
Главное назначение станции и Национального антарктического научного центра (являющегося национальным оператором Украины в Антарктике) - проведение научных исследований на шестом континенте.
Станция "Академик Вернадский" является системой с собственной инфраструктурой (которая обеспечивает ее функционирование на протяжении всего года - дает возможность работать круглый год 12-14 полярникам).
11 марта 2024 года из Киева на станцию "Академик Вернадский" отправилась 29-я Украинская антарктическая экспедиция (с наибольшим количеством женщин за последние 27 лет), сменившая зимовников из 28-й УАЭ.
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