Украинские полярники подсчитали пингвинов возле станции "Академик Вернадский" (фото)

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Сколько пингвинов и яиц возле станции "Академик Вернадский"

Согласно подсчетам украинского полярника, на острове Галиндез сейчас почти 4 тысячи пингвинов.

"Большинство - субантарктические пингвины, которые ежегодно все больше захватывают окрестности станции", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.

Отмечается, что в около 900 гнездах этих птиц уже есть яйца (преимущественно - по два).

"Высиживает их пара родителей поочередно: пока кто-то ходит кормиться в океан, другой остается на гнезде. Потом они меняются", - рассказали украинцам.

Пингвинят высиживает пара родителей (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточняется, что субантарктические пингвины выводят потомство в гнездах из камешков, в то время как на лапах яйца выгревают другие виды - королевские и императорские.

Гнездо из камешков (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Однако их представители не живут в районе станции "Академик Вернадский", а лишь изредка заходят в гости", - отметили полярники.

Субантарктические пингвины (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Когда у пингвинов на Галиндезе появятся птенцы

Украинцам рассказали также, когда можно ждать "пингвималышей" на Галиндезе.

"Поскольку первые яйца начали появляться в начале ноября, то птенцы станут вылупляться до середины декабря", - говорится в сообщении полярников.

В скором времени у пингвинов появятся новые заботы (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Уточняется, что период вызревания - около 34-36 дней.

"С нетерпением ждем и непременно покажем вам. Напоминаем, что украинские ученые проводят наблюдение за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата. Миграция субантарктических пингвинов за последние 20 лет является одним из бесспорных доказательств потепления в Антарктике", - подытожили в научном центре.

Уточняется, что опубликованные фото птиц сделали: Анна Соина, Сергей Ермоленко и Александр Богомаз.

Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)