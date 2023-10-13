Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16 в США, - Politico

Небольшое количество пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лекленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка.

Теперь они направляются на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне. Там они будут тренироваться в 162-м авиакрыле, главном учебном центре F-16 ВВС.

Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС.

"Однако этот процесс может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя", - говорится в материале.

Изучение английского языка

Представитель ВВС Роуз Райли сказала, что группа украинских пилотов участвует в программе изучения английского языка в Центре английского языка Института оборонного языка в Лекленде.

"Испытания определят их следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение F-16. Сейчас варианты места проведения тренировок все еще рассматриваются", - сказала Райли.

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставкам истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты сейчас проходят тренажерную подготовку на истребителях F-16. При этом уже через несколько недель они могут приступить к полетам с инструктором на реальных самолетах.