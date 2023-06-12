Украинские пилоты могут начать обучения на F-16 этим летом, - Минобороны Нидерландов

Украинские пилоты могут начать подготовку по управлению истребителями F-16 американского производства уже этим летом. Это станет первым шагом к обеспечению Украины мощным и долгосрочным потенциалом в войне с Россией.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это лето - наша амбиция. И мы посмотрим, насколько это реалистично для начала программы обучения", - сказала она.
По ее словам, что цель состоит в том, чтобы программа подготовки была полностью введена в действие в течение шести месяцев. Дания, где есть летные тренажеры, является возможным местом проведения программы.
По ее словам, в программе обучения при поддержке США примут участие Бельгия и Люксембург, а Франция и Великобритания предложили свою помощь.
"Когда война закончится, Украина должна быть в состоянии защитить себя, чтобы удержать Россию от новых попыток. И я думаю... это то, что видят и украинцы. Это очень сильная система вооружений. Это очень сильный потенциал. Но она не будет доступна в ближайшее время, и президент Владимир Зеленский, конечно, знает об этом", - сказала Оллонгрен.
Источники издания сообщили, что обучение начнется с двух групп по 12 украинских пилотов, уже имеющих опыт полетов на советских МиГах. Министр не уточнил первоначальный размер программы.
Недавно Британия согласилась начать обучение украинских пилотов, несмотря на то, что у Лондона нет американских истребителей F-16.
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что украинские пилоты будут проходить базовую подготовку, чтобы передавать и развивать свои навыки в сфере управления западными самолетами.
В начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев отобрал первые группы украинских пилотов для обучения в Британии.
Между тем, Берлин в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по возможной поставке Украине современных западных истребителей, несмотря на то, что канцлер страны Олаф Шольц отрицал участие Германии в коалиции.
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