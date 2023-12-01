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Украинские партизаны в Москве мобилизовались в росармию. В Атеше раскрыли цель

Фото: украинские партизаны мобилизовались в армию РФ в Москве (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Представители украинского подполья смогли проникнуть в ряды российской армии через кампанию по мобилизации, проходящей в столице страны-агрессоре Москве. Партизаны будут вести диверсионную и подрывную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на крымское движение сопротивления "Атеш".

В заявлении подпольщиков отмечается, что с каждым днем движение сопротивления российской оккупации растет, и "мы приветствуем новых участников, которые встают на путь борьбы с путинским режимом".

"Военкоматы Даниловского и Перовского районов города Москвы помогли нашим новым агентам мобилизоваться в ВС РФ", - говорится в публикации.

В движении уточнили, что украинские агенты не только будут передавать Силам обороны ценную информацию о противнике, но также осуществлять диверсионные действия.

"Их задача - не только информировать, но и активно влиять на боеспособность оккупантов", - рассказали в "Атеш".

Также представители партизанского движения опубликовали кадры с военкоматами в Москве, где им удалось мобилизоваться в росармию.

 

Мобилизация в РФ

В начале осени в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Кроме того, в Центре национального сопротивления (ЦНС) сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним также, что недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что РФ может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.

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