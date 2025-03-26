Украинские нацгвардейцы отмечают праздник: когда появилась НГУ и какую роль выполняет сегодня

Что такое Национальная гвардия Украины

Национальная гвардия Украины (НГУ) - это военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел. Ее основная задача - защита граждан, общества и государства от внешних и внутренних угроз.

Основные функции НГУ:

защита конституционного строя и территориальной целостности Украины;

охрана общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий;

охрана государственных объектов, стратегически важных инфраструктур, спецгрузов;

участие в борьбе с терроризмом, незаконными вооруженными формированиями и организованной преступностью;

выполнение задач территориальной обороны и отпора вооруженной агрессии;

реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидация их последствий;

обеспечение правопорядка во время военного положения;

участие в международных миссиях и сотрудничество с иностранными партнерами.

Истоки и первый этап существования

Национальная гвардия Украины была впервые создана в 1991 году после провозглашения независимости Украины. Она сформировалась на основе Внутренних войск СССР и подчинялась Верховной Раде Украины. Основной ее задачей было обеспечение общественной безопасности, защита государственного суверенитета и территориальной целостности.

Нацгвардейцы принимали активное участие в борьбе с преступностью, охране государственных учреждений и поддержании правопорядка во время кризисных ситуаций. Однако в 2000 году НГУ была ликвидирована, а ее функции переданы Внутренним войскам МВД.

Восстановление Национальной гвардии в 2014 году

После начала российской агрессии в 2014 году Национальную гвардию восстановили. 13 марта Верховная Рада приняла Закон "О Национальной гвардии Украины". Уже 14 марта первые добровольцы, в частности бойцы Самообороны Майдана, вступили в ее ряды. Эта дата позже была официально установлена как День украинского добровольца.

Нацгвардия стала одним из первых подразделений, принявших участие в отражении российской агрессии на востоке Украины. Гвардейцы обороняли Харьковскую ОГА, Мариуполь, воевали за Славянск, Лисичанск, Попасную. С 2019 года удерживали позиции на Светлодарской дуге.

Во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году подразделения Нацгвардии сыграли ключевую роль в обороне Киевской, Черниговской и Сумской областей, участвовали в боях за Северодонецк, Бахмут, Рубежное. Гвардейцы освобождали Харьковскую и Херсонскую области, героически обороняли Мариуполь и "Азовсталь".

Современная Нацгвардия

Сегодня Национальная гвардия Украины выполняет широкий спектр задач: от непосредственного участия в боевых действиях до охраны государственных объектов, борьбы с терроризмом и разминирования освобожденных территорий.

В 2023 году Нацгвардия стала основой "Гвардии наступления" - кампании МВД по формированию штурмовых бригад для контрнаступления. В ее состав вошли легендарные бригады "Азов", "Буревій", "Кара-Даг", "Спартан", "Рубіж", "Хартія" и "Червона калина".

Нацгвардия активно развивает беспилотные технологии, впервые реализовав концепцию дистанционной войны. Подразделения аэроразведки стали одними из самых эффективных в выявлении и уничтожении вражеской техники.

За годы войны более 9000 гвардейцев получили государственные награды, а 48 были удостоены звания Героя Украины. Среди них генерал-майор Сергей Кульчицкий (посмертно) и самый молодой Герой Украины - 19-летний солдат Роман Гломба, который сбил семь российских самолетов.

Национальная гвардия Украины продолжает играть ключевую роль в защите страны, оставаясь одним из самых авторитетных военных формирований с высоким уровнем доверия среди граждан.

При написании материала использовались источники: сайт Национальной гвардии Украины, Wikipedia.org.