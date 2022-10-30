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Украинские морпехи уничтожили за сутки более полусотни оккупантов и много техники врага

Фото: морпехи уничтожили за сутки 50 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морские пехотинцы, входящие в состав разных группировок, за минувшие сутки уничтожили более 50 оккупантов и много единицы техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.

Вчера морпехи уничтожили 10 боевых машин пехоты, один бронетранспортер и одну боевую бронированную машину российских войск.

Морские пехотинцы и артиллерийские подразделения наносили огненное поражение противнику. В результате удалось уничтожить две самоходные артиллерийские установки, грузовик и две боевые бронированные машины. Окончательные потери врага уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов, а также сбили самолет и уничтожили полсотни ББМ врага.

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