Украинские морпехи уничтожили за сутки более полусотни оккупантов и много техники врага

Украинские морские пехотинцы, входящие в состав разных группировок, за минувшие сутки уничтожили более 50 оккупантов и много единицы техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.
Вчера морпехи уничтожили 10 боевых машин пехоты, один бронетранспортер и одну боевую бронированную машину российских войск.
Морские пехотинцы и артиллерийские подразделения наносили огненное поражение противнику. В результате удалось уничтожить две самоходные артиллерийские установки, грузовик и две боевые бронированные машины. Окончательные потери врага уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 950 оккупантов, а также сбили самолет и уничтожили полсотни ББМ врага.
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