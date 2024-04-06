Украинские морпехи показали, как на фронте работает дрон "Валькирия" (видео)

"Морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты, подразделение "Грифон501" показали особенности работы с беспилотником "Валькирия", - говорится в сообщении.

Особенности БПЛА

Этот беспилотник, как отмечают военные, уже зарекомендовал себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат.

"Среди наибольших преимуществ беспилотного комплекса - его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составить всего 5 минут", - добавили в Силах обороны.