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Украинские морпехи показали, как на фронте работает дрон "Валькирия" (видео)

Фото: дрон "Валькирия" (иллюстрация/wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морские пехотинцы показали работу дрона "Валькирия" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты, подразделение "Грифон501" показали особенности работы с беспилотником "Валькирия", - говорится в сообщении.

Особенности БПЛА

Этот беспилотник, как отмечают военные, уже зарекомендовал себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат.

"Среди наибольших преимуществ беспилотного комплекса - его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составить всего 5 минут", - добавили в Силах обороны.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено более 16 атак российских окупантов. Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

В частности, по данным Института изучения войны, российские войска с трудом удерживают свои позиции в Семеновке и Бердичах из-за преобладающих возможностей украинских беспилотников. Российские войска, похоже, активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часов Яра.

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