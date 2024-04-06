Украинские морпехи показали, как на фронте работает дрон "Валькирия" (видео)

Украинские морские пехотинцы показали работу дрона "Валькирия" на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты, подразделение "Грифон501" показали особенности работы с беспилотником "Валькирия", - говорится в сообщении.
Этот беспилотник, как отмечают военные, уже зарекомендовал себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат.
"Среди наибольших преимуществ беспилотного комплекса - его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания, которая вместе с предполетной подготовкой может составить всего 5 минут", - добавили в Силах обороны.
На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено более 16 атак российских окупантов. Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
В частности, по данным Института изучения войны, российские войска с трудом удерживают свои позиции в Семеновке и Бердичах из-за преобладающих возможностей украинских беспилотников. Российские войска, похоже, активизировали свои усилия к западу от Бахмута по захвату Часов Яра.
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