За прошлый год Украина экспортировала 131 млн тонн продукции: в лидерах - железная руда

В течение 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму 41,6 млрд долларов, что на 5,4 млрд долларов больше, чем за предыдущий год, и означает рост на 15%. В лидеры по объемам экспорта вышла железная руда - 33,6 млн т.

Благодаря открытию навигации в портах в лидеры по объемам экспорта выбилась железная руда - 33,6 млн т, рост на 89% по сравнению с 2023 годом. Выручка - 2,8 млрд долларов, это на 58% больше, чем в 2023 году. Вторая по объему - кукуруза (29 млн т), на 12,3% больше в объемах. Но при этом выручка от этого экспорта выросла лишь на 2,3% - до 5,07 млрд долларов. Это пример того, что номинальное увеличение объемов экспорта не всегда означает больший заработок", - уточнил замминистра.

Рост выручки от экспорта основных металлургических товаров достиг 52% для полуфабрикатов (927 млн долларов), 38,9% - для горячекатаного проката (809 млн долларов), 125% - для труб (590 млн долларов), 6,1% - для чугуна (500 млн долларов) и 19,3% - для прутков (156 млн долларов).

"Географически наш экспорт становится все больше ЕС-центричным, что логично. Экспорт в ЕС вырос на 5,9% и составил 24,7 млрд долларов. Среди государств-членов топ-5 по экспорту - Польша (4,7 млрд долларов), Испания (2,8 млрд долларов), Германия (2,8 млрд долларов), Нидерланды (1,98 млрд долларов), Италия (1,93 млрд долларов). При этом рост экспорта в Германию составил 40,5%, а вот экспорт в Польшу сократился на 1,1%", - отметил Качка.

Напомним, благодаря росту объемов перевозок Укрзализныця по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а ее выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

В свою очередь бизнес выступил против этого решения, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими: так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.