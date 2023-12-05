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Украинские металлурги назвали условия для увеличения валютного потока от экспорта

Фото: Юлия Данкова (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Увеличить валютную выручку от экспорта Украине помогут безопасные морские перевозки, финансирование для малых и средних потребителей стали, упрощение таможенных процедур и расширение номенклатуры экспортных товаров, а также содействие сертификации украинской продукции на мировых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансового директора группы "Метинвест" Юлию Данкову в ходе Export Credit Forum 2023.

Данкова отметила, что группа за 9 месяцев года принесла стране 1,3 млрд долларов валютной выручки и имеет потенциал увеличения экспорта. И самым первым фактором, способствующим росту валютных поступлений - это безопасная отгрузка продукции по Черному морю.

"Мы должны иметь постоянную возможность поступления судов, страхование этих судов и сотрудничать с финансовыми учреждениями", - подчеркнула Данкова.

Второй фактор - возможность получения финансирования для малых и средних украинских компаний-потребителей металлопродукции. А третий - решение вопроса о перерастаможивании товаров, следующих транзитом через страны Европы, и расширение номенклатуры несырьевых товарных групп по кодам КВЭД, поддерживаемым Экспортно-кредитным агентством. Перечень изделий из металла охватывает только трубы и не содержит плоского и сортового проката - продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам Данковой, продвижению отечественного продукта в мире помогло бы признание украинских сертификатов качества или помощь в сертификации продукции на рынках других стран.

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Метинвест