Украинские металлурги назвали условия для увеличения валютного потока от экспорта

Данкова отметила, что группа за 9 месяцев года принесла стране 1,3 млрд долларов валютной выручки и имеет потенциал увеличения экспорта. И самым первым фактором, способствующим росту валютных поступлений - это безопасная отгрузка продукции по Черному морю.

"Мы должны иметь постоянную возможность поступления судов, страхование этих судов и сотрудничать с финансовыми учреждениями", - подчеркнула Данкова.

Второй фактор - возможность получения финансирования для малых и средних украинских компаний-потребителей металлопродукции. А третий - решение вопроса о перерастаможивании товаров, следующих транзитом через страны Европы, и расширение номенклатуры несырьевых товарных групп по кодам КВЭД, поддерживаемым Экспортно-кредитным агентством. Перечень изделий из металла охватывает только трубы и не содержит плоского и сортового проката - продукции с высокой добавленной стоимостью.

По словам Данковой, продвижению отечественного продукта в мире помогло бы признание украинских сертификатов качества или помощь в сертификации продукции на рынках других стран.