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Украинские летчики начали обучение на F-16. Боррель анонсировал поставки самолетов

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16. Боевые самолеты вскоре должны прибыть в Киев.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

"Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от "Большой семерки" и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел европейских стран в Брюсселе.

Боррель сообщил, что обучение украинских летчиков уже началось. "Это первое, что нужно сделать. Надеюсь, что в скором времени мы сможем обеспечить Украину этими видами вооружений", - добавил он.

Его заявление прозвучало после того, как президент США Джо Байден одобрил план, которого уже несколько месяцев требует президент Украины Владимир Зеленский, по усилению потенциала украинской армии против России с помощью западных самолетов.

Программа предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, в том числе F-16, после того, как Вашингтон разрешил европейским союзникам экспортировать этот тип самолетов, а также начать обучение.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что поставки истребителей F-16 Украине несут большие риски для Москвы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина выиграет войну после получения F-16.

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