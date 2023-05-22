Украинские летчики начали обучение на F-16. Боррель анонсировал поставки самолетов

"Это хорошая идея. Хорошо, что она исходит от "Большой семерки" и что они, наконец, решили подготовить почву для обеспечения Украины нужными ей истребителями", - сказал он по прибытии на встречу министров иностранных дел европейских стран в Брюсселе.

Боррель сообщил, что обучение украинских летчиков уже началось. "Это первое, что нужно сделать. Надеюсь, что в скором времени мы сможем обеспечить Украину этими видами вооружений", - добавил он.

Его заявление прозвучало после того, как президент США Джо Байден одобрил план, которого уже несколько месяцев требует президент Украины Владимир Зеленский, по усилению потенциала украинской армии против России с помощью западных самолетов.

Программа предусматривает обучение украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения, в том числе F-16, после того, как Вашингтон разрешил европейским союзникам экспортировать этот тип самолетов, а также начать обучение.