Инвесторы обратились к Порошенко из-за неэтичного поведения компании Инвестиционный капитал Украина

"Уважаемый Петр Алексеевич, просим Вас воспользоваться своим авторитетом и влиянием на бизнес среду, и довести до сведения владельцев компании ICU мнение об ошибочности и недобропорядочности их действий",- говорится в письме.

В своем обращении инвесторы указывают на неэтичное поведение ICU, которая блокирует процесс реструктуризации облигаций Loan Participation Notes (LPN), эмитированных E.M.I.S. Finance B.V.

Инициаторы письма отмечают, что с уважением относятся к праву на приватность и самостоятельное ведение дел каждым из инвесторов. Однако сегодняшние действия ICU существенно и негативно затрагивают интересы более сотни украинских семей. Более 170 мелких владельцев облигаций столкнулись с тем, что ICU игнорирует мнение и права других инвесторов и действует исключительно в собственных интересах.

Как отмечается в письме, инвесторы вкладывали средства в ценные бумаги компании E.M.I.S. Finance B.V., которые в предыдущие годы продавались и обслуживались через ряд финансовых учреждений, в том числе "Сенс Банк". Однако, после введения санкций против бывших владельцев банка, обслуживание этих бумаг было прекращено. Вместе с тем нидерландская компания E.M.I.S. Finance B.V. предложила реструктуризацию обязательств, на которую согласилось большинство владельцев ценных бумаг - LPN. К сожалению, компания ICU, владеющая контрольным пакетом в двух из десяти серий LPN, выступила против этой реструктуризации. Это, по мнению инвесторов, заблокировало справедливый выход из ситуации для сотен небольших украинских инвесторов. Они считают, что ICU исповедует стратегию так называемого "vulture fund" - фонда, который скупает долги со скидкой и ждет восстановления эмитента для получения максимальной прибыли.

Стоит отметить, что ICU публично обещала пойти навстречу и позволить соинвесторам обменять свои LPN на реструктуризированные бумаги, однако не выполнила свое обещание.

"Пусть, считают инвесторы, ICU реализуют свои проекты с элементами привычной им агрессивной манеры вести бизнес где угодно, но не в Украине, в условиях войны, политической нестабильности и масштабных человеческих потерь. Заработок на крови и слезах никогда не вызывали уважения, и провоцировали только решительные обратные действия",- говорится в письме.

Инвесторы считают, что именно Петр Порошенко, который активно помогает ВСУ, противодействует "Бизнесу на крови" и сам находится под несправедливым давлением, мог бы повлиять на совладельцев инвесткомпании ICU и убедить их прислушаться к мнению большинства инвесторов, чтобы найти выход из "тупика", и принять взвешенное и справедливое решение в интересах всех инвесторов.

"Если авторитет Петра Порошенко не приведет к нормализации ситуации, группа инвесторов намерена добиваться общественной оценки действий ICU и обратится к финансовым регуляторам Украины и Великобритании",- резюмируется в обращении.