Украинские хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС", - источники

Как сообщил источник в спецслужбах, украинские киберспециалисты заранее получили доступ ко всему сетевому оборудованию АО "МТТ".

После чего в ночь с 26 на 27 апреля 2024 года была осуществлена мощная кибератака на все захваченные устройства. Целью атаки стало уничтожение программного обеспечения и конфигурационных файлов.

По результатам кибератаки причинен существенный ущерб АО "МТТ", сервисы предприятия до сих пор не работают во многих регионах России, на что жалуются клиенты компании. В частности, провайдер приостановил работу в:

Москве,

Самаре,

Санкт-Петербурге,

Хабаровске,

Нижнем Новгороде,

Ростовые на Дону,

Волге,

Уфе,

Калининграде.

Для восстановления всего оборудования специалистам предприятия придется физически подключаться к каждому устройству, что может занять недели, учитывая географию расположения каждого из них.