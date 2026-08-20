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Украинские FPV-дроны будут производить в Дании: детали нового соглашения

10:17 20.08.2026 Чт
2 мин
Беспилотники из Дании будут поставляться ВСУ
aimg Константин Широкун
Фото: украинские FPV-дроны будут производиться в Дании (taf-ua.com)

Украинская ТAF Industries и датская компания Upteko подписали меморандум о намерениях. Соглашение определяет рамки сотрудничества компаний по производству дронов.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

Партнерство предполагает сотрудничество в расширении производственных возможностей в сфере FPV-дронов, развитии технологий и диверсификации цепей снабжения с целью повышения их устойчивости и надежности.

Компании планируют производить тысячи дронов в месяц, начиная с начала 2027 года. Сотрудничество реализуется в рамках инициативы "Build with Ukraine".

В компании отметили, что Upteko обладает сильной командой инженеров с глубокой экспертизой в сфере дронов, электроники, программного и аппаратного обеспечения. TAF Industries со своей стороны привнесет практический опыт быстрого масштабирования производства, оптимизации производственных процессов и, что особенно важно, прямую обратную связь от украинских защитников.

Как отметил CBDO TAF Industries Михаил Дяченко в комментарии РБК-Украина, на сегодняшний день компания обсуждаем сотрудничество в рамках концепта "Build with Ukraine", за 100% производимых дронов будут поставляться Силам обороны Украины.

"Следующими шагами мы сможем проговаривать поставки наших продуктов также в страны НАТО, в частности в Данию. Отметим, что это будет происходить в соответствии с действующим законодательством Украины и после получения необходимых разрешений. В этом уже есть заинтересованность партнеров", - добавил Дяченко.

Напомним, американский производитель впервые будет выпускать морские дроны Magura , разработанные и опробованные на войне в Украине.

Кроме того, украинский ударный беспилотник "Февраль" превратили в носителя ракет . Его впервые представили на международной выставке в Англии.

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