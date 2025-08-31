Украинские экспортеры уже в следующем году рискуют из-за CBAM, - эксперт

Украинские экспортеры уже со следующего года могут столкнуться с новыми вызовами. Они связаны с налогообложением углерода в рамках CBAM.

Как сообщает РБК-Украина , о том, почему это опасно для украинской экономики, рассказал эксперт энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Я неоднократно писал о проблеме с которой могут столкнуться украинские экспортеры уже в следующем году - налогообложение углерода, эмитированного в процессе производства товаров. Неоднократно отмечал, что применение CBAM является не вполне справедливым в отношении Украины, ведь 75% электроэнергии, производимой в Украине, - углеродная нейтральная", - подчеркнул он.

Несмотря на "чистую" генерацию, по его словам, сейчас в Украине нет инструментов, которые бы позволяли нейтрализовать действие "углеродного" налога ЕС.

"Даже если вся электроэнергия, использованная при производстве экспортируемого товара, была бы углеродно нейтральной. Но он появится в случае полной интеграции украинского рынка электроэнергии с европейским (маркет-каплинг), что, как ожидается, должно произойти в 2027 году", - пояснил эксперт.

По его словам, только единый рынок и автоматизированная торговля на биржевых площадках позволят обеспечить прозрачность происхождения электроэнергии, потребленной производителями. Однако для этого нужно изменить действующее регулирование.



"Единственная "проблема", что этот процесс не начнется, пока не изменится регулирование на отечественном рынке электроэнергии. А это, в частности, предусматривает отмену прайс-кэпов на сегментах рынка электрической энергии в имеющемся сегодня виде", - подчеркнул Прокип.

Он также отметил, что в прошлом промышленность фактически дотировалась за счет энергетики, но сейчас такая модель больше не работает.

"А процессы европейской интеграции будут уменьшать поле для маневра, чтобы энергетические компании могли становиться донорами других отраслей. Только продуманная промышленная политика сможет помочь развиваться и энергетике, и промышленности, потому что обе отрасли сегодня в крайне сложном положении", - подытожил эксперт.