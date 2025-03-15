Украинские дроны нанесли удары по позициям и технике оккупантов в Харьковской области

FPV-дроны аэроразведчиков нанесли точные удары по трем единицам вражеской техники. Кроме того, были поражены две вражеские позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда эффективно уничтожают вражеские цели с помощью FPV-дронов.
Украинские защитники ликвидировали три единицы техники оккупантов, разрушили антенну связи и нанесли удары по двум позициям противника.
Успешная работа дронов существенно усложняет логистику и координацию российских войск, что заставляет их оставлять занятые рубежи. Украинские пограничники продолжают активно использовать ударные БПЛА для уничтожения врага на фронте.
На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции ВСУ вблизи Волчанска, Каменки и Красного Первого. На Купянском направлении оккупанты совершили четыре штурма, которые были отбиты украинскими военными вблизи Загрызово и Петропавловки.