Украинские дроны нанесли удары по позициям и технике оккупантов в Харьковской области

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда эффективно уничтожают вражеские цели с помощью FPV-дронов.

Украинские защитники ликвидировали три единицы техники оккупантов, разрушили антенну связи и нанесли удары по двум позициям противника.

Успешная работа дронов существенно усложняет логистику и координацию российских войск, что заставляет их оставлять занятые рубежи. Украинские пограничники продолжают активно использовать ударные БПЛА для уничтожения врага на фронте.