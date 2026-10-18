Украинские дроны ударили по мосту в Санкт-Петербурге, соединяющем две части города

Украинские дроны ночью 18 октября ударили по мосту в Санкт-Петербурге. Он соединяет две части города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Как сообщается, дрон попал в вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге.
Степень повреждений уточняется.
От моста до "Петербургского нефтяного терминала", который тоже горит после атаки беспилоников, около 4,5 км.
Это автомобильный металлический вантовый мост в Санкт-Петербурге, входящий в состав южной эстакады Западного скоростного диаметра (ЗСД) - платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части города.
Мост соединяет Кировский и Василеостровский районы или Белый и Васильевский острова.
Его длина составляет 622 метра, ширина - 39 метров (8 полос движения).
Напомним, в ночь на 18 октября дроны массированно атаковали Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Вероятно, поражен нефтеналивной порт, в трех аэропортах были введены ограничения.
Дроны также атаковали дата-центр соцсети "ВКонтакте" в Ленинградской области РФ. Пользователи жалуются на масштабный сбой, а часть Петербурга осталась без света.
Под Санкт-Петербургом также горит склад Ozon.