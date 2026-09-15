Украинские дроны поразили российскую РЛС за 100 млн долларов в 175 км от фронта

РЛС поразили в 175 км от фронта

429-я отдельная бригада беспилотных систем "АХИЛЛЕС" вместе с 43-й отдельной артиллерийской бригадой нанесла удар по российскому мобильному радиолокационному комплексу "Небо-М". Целью стал комплекс вблизи военного аэродрома "Миллерово".

Для атаки украинские военные использовали баражирующий боеприпас RAM-2X производства компании Ukrspecsystems, являющейся участником NAUDI.

По данным военных, российский комплекс поразили примерно в 175 км от линии боевого столкновения.

Примерная стоимость "Небо-М" составляет около 100 млн долларов.

Какие цели может обнаруживать "Небо-М"

Российский радиолокационный комплекс предназначен для выявления аэродинамических и баллистических целей на средних и больших высотах.

Как отмечают в 429-й бригаде, "Небо-М" может обнаруживать самолеты на расстоянии до 500-600 км. Для баллистических целей заявленная дальность обнаружения достигает 1500 км.

Малозаметные воздушные цели российская РЛС, по данным военных, способна обнаруживать на расстоянии от 200 до 400 км.

Военный аэродром "Миллерово" российские войска используют, в частности, как площадку для запуска ударных и имитационных беспилотников по украинским регионам.