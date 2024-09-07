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Украинские дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские дроны могут поражать объекты в России на расстоянии до 1800 км. Инфраструктура РФ, работающая на войну, будет нести потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в Facebook.

Буданов поздравил военнослужащих с Днем военной разведки. Он отметил, что своими действиями разведчики доказали, что Черное море не принадлежит России.

Руководитель ГУР также подчеркнул, что беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают специалисты, в том числе и представители Главного управления разведки, уже позволяют поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 км.

"Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, вздрагивают от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, терпит и будет нести потери. Ведь вместо защищать свое, Россия выбрала ложный путь неспровоцированной войны и нападения на земли суверенного государства", - добавил он.

По словам Буданова, в течение года киберспециалисты ГУР провели десятки успешных сделок, получив ценные сведения. Специалисты смогли проникнуть в базы данных врага, обнаружили слабые места в связи.

"Подразделения активных действий ГУР на постоянной основе вовлечены в выполнение сложных боевых задач как на линии, так и по линии разграничения. Бойцы-разведчики отбивают атаки врага, обеспечивают эвакуацию раненых, освобождают защитников и гражданских из российской неволи, возвращают граждан Украины домой из государств, где происходят боевые действия", - подчеркнул Буданов.

 

Оружие украинского производства

Следует отметить, что Украина с начала полномасштабного вторжения России нарастила темпы производства оружия. В частности, украинские специалисты добились успехов в разработке дронов. В Украине были созданы новые ударные летательные аппараты и беспилотники-разведчики.

Кроме того, украинские специалисты создали морские дроны, которыми защитники успешно атакуют российские корабли и другие объекты в море.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании и успешном применении отечественной ракеты-дрона. Она получила название "Паляныця". Он отмечал, что это не последняя новинка украинской "оборонки".

Детальнее о тайном оружии Украины - в нашем материале.

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