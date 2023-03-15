Украинские дипломаты постараются получить разрешение Швейцарии на реэкспорт оружия, - Арахамия

Украинские дипломаты будут работать с элитами Швейцарии, чтобы убедить их разрешить реэкспорт оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии.

Он отметил, что Швейцария обещает сохранить поддержку Украины, но в то же время президент страны выступил против разрешения на реэкспорт оружия швейцарского производства, отметив, что нейтралитет для них сейчас "важен как никогда".

По мнению Арахамии, Швейцария уже не занимает нейтральную позицию, потому что страна поддерживает санкции против России.

"Мы подчеркиваем, что не должно быть нейтралитета к геноциду и военным преступлениям. Россия не желает выводить свои войска из Украины, их ракеты продолжают убивать наших людей. Мы вынуждены защищаться. А для этого нужно оружие", - подчеркнул он.

Кроме того, руководитель парламентской фракции СН отметил, что Украина не склонна переоценивать вес последнего заявления президента Швейцарии о запрете реэкспорта оружия. Ведь президент в Швейцарии не является главой государства и избирается на 1 год из числа членов Федерального совета и выполняет преимущественно представительские функции.

Также он подчеркнул, что сейчас в Швейцарии продолжается предвыборный сезон, так что появляется много трактовок модели швейцарского нейтралитета.

"Наши дипломаты и диаспора планируют работать с элитами Швейцарии для того, чтобы окончательно склонить общественное мнение в нашу пользу и разблокировать поставки швейцарского оружия по странам-партнерам", - сказал Арахамия.

Он отметил, что Украина "смотрит на ситуацию с оптимизмом", ведь это не первый раз, когда приходится преодолевать возражения.