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Украинские десантники уничтожили САУ "Пион" россиян на Покровском направлении (видео)

Фото: десантники уничтожили САУ "Пион" россиян на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Пион". Это произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Враг не оставляет попыток прорвать нашу оборону в Донецкой области", - констатируют военные.

По их словам, ежедневно деснтники сдерживают нашествие РФ, уничтожая немалое количество личного состава российских оккупантов и их боевые машины.

"На этот раз утилизировали 203-мм самоходную пушку 2С7 "Пион", - отмечают в ДШВ.

Ситуация на фронте

На вечер, 9 августа, на фронте в Украине произошло 70 боевых столкновений. Наиболее активно российские оккупанты наступали на Покровском направлении, на которое пришлось более трети общего количества боев.

Как отмечают в отчете аналитики Института изучения войны, на фронте в Украине фиксируется продвижение российских захватчиков около Часового Яра, Торецка и Покровска в Донецкой области. Также оккупанты, вероятно, пытаются отвлечь внимание от боев в Курской области, устраивая штурмы в Харьковской и Сумской областях.

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Война в Украине