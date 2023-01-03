Украинские десантники уничтожили позиции врага под Бахмутом
Украинская артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десатно-штурмовые войска.
"По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось", - говорится в сообщении.
В частности, дроны повисли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов - не менее десятка.
"Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по данным на утро вторника, 3 января, украинские военные ликвидировали в сутки 750 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 190 военных.
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