Украинские десантники уничтожили позиции врага под Бахмутом

Украинская артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десатно-штурмовые войска .

"По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось", - говорится в сообщении.

В частности, дроны повисли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов - не менее десятка.

"Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии", - говорится в сообщении.