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Украинские десантники уничтожили позиции врага под Бахмутом

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Украина, Вторник 03 января 2023 10:10
Украинские десантники уничтожили позиции врага под Бахмутом Фото: українські десантники знищили позиції ворога під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десатно-штурмовые войска.

"По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Но так точно, что оккупантов там почти не осталось", - говорится в сообщении.

В частности, дроны повисли над позициями россиян и корректировали огонь. И одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов - не менее десятка.

"Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро вторника, 3 января, украинские военные ликвидировали в сутки 750 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 108 190 военных.

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