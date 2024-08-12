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Украинские десантники показали видео уничтожения вооруженных складов РФ

Понедельник 12 августа 2024 21:59
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Украинские десантники показали видео уничтожения вооруженных складов РФ
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники с помощью беспилотников уничтожили склад с оружием россиян в одном из направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Отмечается, что враг был обнаружен с помощью тепловизионных камер. Украинские десантники зафиксировали незаконное перемещение россиян, а также их состав с оружием.

"На последнем кадре - детонация состава БК окупантов после прицельного сброса от нашего пилота. Любим смотреть, как оно горит", - говорится в подписи к видео.

Ситуация на фронте

По состоянию на утро понедельника, 12 августа, Силы обороны уничтожили еще 1080 российских террористов. Также вчера ВСУ уничтожили 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 65 артсистем, 73 дрона и другую технику врага.

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