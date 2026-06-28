Украинские десантники ко Дню Конституции приготовили оккупантам особую почту
Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ в канун Дня Конституции подготовили для российских военных тираж открыток с призывом сложить оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 71-ю отдельную аэромобильную бригаду ДШУ.
Открытки изготовили бойцы отделения психологической поддержки персонала и группы безопасности применения войск бригады.
В тексте обращения прописан пошаговый алгоритм действий для россиян, желающих сохранить жизнь.
В обращении подчеркнуто: украинская земля выжжет каждого, кто пришел с оружием, но гарантирует безопасность тем, кто сложит его и сдастся в плен.
"Уважение Конституции Украины и ее суверенных границ - это то, чему оккупантам придется научиться в любом случае", - говорится в сообщении бригады.
Распространение листовок было организовано с помощью беспилотников: сотни экземпляров сбросили непосредственно на позиции противника.
Напомним, в Украине с 2022 года действует государственный проект "Хочу жить" , созданный Координационным штабом по обращению с военнопленными.
С его помощью русские военные могут добровольно сдаться в плен , а их родственники – получать информацию о судьбе близких.