ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские десантники ко Дню Конституции приготовили оккупантам особую почту

19:55 28.06.2026 Вс
1 мин
Сотни открыток дронами сбросили прямо на вражеские позиции
aimg Валерия Абабина
Украинские десантники ко Дню Конституции приготовили оккупантам особую почту Фото: Военные ВСУ сбросили оккупантам листовки о сдаче в плен (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ в канун Дня Конституции подготовили для российских военных тираж открыток с призывом сложить оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 71-ю отдельную аэромобильную бригаду ДШУ.

Открытки изготовили бойцы отделения психологической поддержки персонала и группы безопасности применения войск бригады.

В тексте обращения прописан пошаговый алгоритм действий для россиян, желающих сохранить жизнь.

В обращении подчеркнуто: украинская земля выжжет каждого, кто пришел с оружием, но гарантирует безопасность тем, кто сложит его и сдастся в плен.

"Уважение Конституции Украины и ее суверенных границ - это то, чему оккупантам придется научиться в любом случае", - говорится в сообщении бригады.

Распространение листовок было организовано с помощью беспилотников: сотни экземпляров сбросили непосредственно на позиции противника.

Напомним, в Украине с 2022 года действует государственный проект "Хочу жить" , созданный Координационным штабом по обращению с военнопленными.

С его помощью русские военные могут добровольно сдаться в плен , а их родственники – получать информацию о судьбе близких.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Оккупанты
Новости
Зеленский внес в Раду законопроект о "Украинском национальном пантеоне"
Зеленский внес в Раду законопроект о "Украинском национальном пантеоне"
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN