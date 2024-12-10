Украинские чиновники обсуждали введение новых ограничений на Telegram, - NYT

По словам двух источников, в этом году на секретных встречах по кибербезопасности украинские чиновники обсуждали введение новых ограничений на Telegram.

Разведывательная служба страны пришла к выводу, что приложение представляет угрозу национальной безопасности и используется Россией для дезинформации, кибератак, взлома, распространения вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживания местоположения и корректировки ракетных ударов.

В качестве меры безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем Telegram-канале для более чем 700 тысяч подписчиков, не использует приложение на своем личном телефоне, рассказал украинский чиновник по кибербезопасности.

Также Bloomberg пишет, что в марте чиновники попросили Apple ограничить платформу, поскольку гигант Кремниевой долины может использовать свой магазин приложений - который нужен Telegram для глобального распространения - чтобы заставить компанию действовать. Сама же компания заявила следующее.

"(Россия - ред.) не имеет и не может иметь доступа к информации пользователей. Telegram всегда был и остается безопасным для украинцев и пользователей по всему миру", - заявили в Telegram.