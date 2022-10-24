Украинские "браконьеры" показали уничтожение российской БПМ в Донецкой области (видео)

Украинские защитники выстрелом в люк с помощью беспилотника уничтожили российскую боевую машину пехоты в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"Браконьеры" из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ продолжают палить российскую технику на фронте! На этот раз "трехочковым выстрелом" в люк уничтожена вражеская БМП в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такими филигранными снайперскими попаданиями именно в открытые люки операторы дронов из этого подразделения уничтожили уже более 10 различных вражеских бронемашин - танков, БМП и БМД.