Украинские беженцы в Польше могут получать свою пенсию по почте: как это сделать

Украинские беженцы, которые находятся в Польше, могут получить пенсии с помощью международных почтовых переводов АО "Укрпочта". В дальнейшем эта возможность появится и у беженцев в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство соцполитики .

"Чтобы получать пенсию или денежную помощь международным пенсионным переводом за счет получателя, необходимо подать заявление в "Укрпочту", - говорится в сообщении.

Это можно сделать, заполнив электронную форму на сайте Укрпочты (https://cutt.ly/7wfQ2gZc ) или заполнив ее в бумажном виде по образцу (https://cutt.ly/RwfQ9rAF ) и отправив по адресу "Укрпочты" (ул.Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").

После обработки заявления международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за тем, в котором было отправлено заявление. Перевод будет направлен на указанный адрес временного пребывания за границей.

Перерасчет средств будет производиться в иностранной валюте той страны, где находится получатель (т.е. в Польше, - в злотых).

Для получения перевода получатель, пенсия которому осуществляется АО "Укрпочтой" должно предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Как сообщалось, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".