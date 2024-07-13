Украинские беженцы за границей. Какую цену платит экономика и что ждет Украину

Убежище в стране тюльпанов

Супруги из Харькова, Сергей и Екатерина, уехали из страны в первые месяцы после полномасштабного вторжения России. Сначала остановились в Польше, а оттуда перебрались в Нидерланды. Пара поселилась в общежитии для беженцев в небольшом городе Грунло. За более чем два года пребывания в стране они смогли устроиться на работу и снять отдельное жилье.

"Здесь жить дороже, чем, допустим, в Германии. Нанимать просторную однокомнатную квартиру стоит в среднем от 800 до нескольких тысяч евро. На еду на двоих мы тратим около 600 евро в месяц", — рассказывают украинцы.

По словам Сергея, 80-90% его знакомых соотечественников устраиваются в Нидерландах на низкоквалифицированную работу. Там беженцы получают минимальную ставку, равную 15 евро в час. Его жене, Екатерине, которая хоть и работает не по специальности, но имеет уже более года опыта, понемногу увеличивают зарплату. Сам Сергей подрабатывает тренером по гимнастике в нескольких залах в городе.

Те, кто не в состоянии трудоустроиться, могут рассчитывать на бесплатное проживание в общежитии и ежемесячное пособие в размере 260 евро. Другой беженец из Харькова Андрей как раз среди тех, кто не смог найти работу. В родном городе он занимался предпринимательством, а в нидерландской деревне, которая находится в 35 километрах от Амстердама, ему приходится делить комнату площадью 10 квадратов с соседом.

Мужчина говорит, что в месяц тратит около 500 евро. Уверяет, что на эти деньги живет очень скромно. Максимум раз в месяц может позволить себе посетить кафе, а приобрести новую одежду – не чаще раза в год. По его словам, чтобы комфортно чувствовать себя в Нидерландах, необходимо зарабатывать 2-3 тысячи евро, что равняется средней зарплате местных жителей.

А вот средняя зарплата украинца в Нидерландах составляет 1104 евро, говорится в исследовании миграционной платформы EWL. Около 25% мигрантов получают от 1000 до 1499 евро, тогда как еще четверть земляков зарабатывают менее 500 евро.

В Нидерландах проживает более ста тысяч украинцев, из них 83 тысячи размещены в муниципальных приютах. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Тем не менее, в этом году выросло количество украинцев, приехавших сюда получить убежище. Среди них немало и тех, кто переехал в страну тюльпанов из другого государства ЕС.

Сколько украинских беженцев находится за границей

Западные страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на это, за пределами Украины могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев, говорится в мартовском исследовании Центра экономической стратегии.

Украинские беженцы за границей (фото: Getty Images)

По данным исследования на январь 2024 года за границей в связи с войной находилось 4,9 млн украинцев. Из них около 4,3 млн имеют статус временной защиты в странах Евросоюза. Больше всего беженцев - в Германии (1,3 млн), Польше (951 600) и Чехии (381 200).

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, обнародованным в мае, только половина из украинцев, проживающих в этих трех странах, готовы вернуться домой. Для этого в родном государстве им необходима удовлетворительная ситуация с безопасностью, приличное функционирование инфраструктуры, наличие жилья, и, наконец, завершение широкомасштабной войны.

Потери для экономики Украины

Невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отмечается в отчете украинского Центра экономической стратегии за сентябрь 2023 года. Как пишет The Wall Street Journal, нехватка всего 100 тысяч работников уменьшает ВВП Украины на 0,5%.

"В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона работников на рынок труда. Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления", – заявляли год назад в Министерстве экономики.

По данным издания Forbes.ua, дефицит кадров в строительной отрасли составляет до 40%, и украинские застройщики уже начинают использовать рабочих из стран Глобального Юга.

Сколько нас будет и кто вернется

Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы трудоспособные украинцы не ехали домой. Ведь украинцы для них – качественная и недорогая рабочая сила. Так, министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Свенья Шульце недавно заявила, что Германия не будет поощрять беженцев к возвращению в Украину. А канцлер страны Олаф Шольц на саммите в Брюсселе прямо заявил, что потребует от Евросоюза выделить больше средств на содержание украинских беженцев. К его обращению также присоединились Польша и Чехия.

Хотя последняя с 1 июня запустила программу помощи беженцам по возвращению в Украину. Проект будет действовать до ноября и охватит более 400 беженцев. Желающим вернуться приобретут билеты на автобусы или организуют медицинский транспорт. Однако заявленное количество людей - это капля в море по сравнению с тем, сколько украинцев сейчас проживает в Чехии.

Украинские беженцы за границей (фото: Getty Images)

По публичным оценкам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, в 2033 году в Украине в границах 1991 года будут проживать не более 35 миллионов граждан. И этот прогноз считается оптимистичным. "Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае – вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран – сокращение населения Украины все равно будет", — спрогнозировала она.

Кем заменить украинцев

Элла Либанова объясняет, что для поддержания численности населения на уровне 30 миллионов нужно ежегодно привлекать около 300 тысяч мигрантов. Соответственно возникнет вопрос об интеграции всех этих людей в украинское общество.

"Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой, а мы не сможем, то придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит. Но если в Украине будут интересные для молодежи стартовые условия, то могут приехать и поляки, и из стран Балтии, могут приехать и из Центральной Европы, Западной Европы - это абсолютно возможно", - заявила она.

Замещение мобилизованных людей иностранной рабочей силой – обычная практика для периодов больших войн. К примеру, в конце Первой мировой войны во французском тылу работали сотни тысяч иностранных рабочих.

После завершения активной фазы войны и начала демобилизации многие военные вернутся с фронта. Проведение грамотной государственной политики по их реабилитации и интеграции в общество позволит не только вернуть героев в общественную жизнь, но и даст значительный толчок для роста экономики.