Украинские беженцы за границей. Какую цену платит экономика и что ждет Украину

"Ты не один. Нас 52 миллиона" — этот слоган из культового рекламного ролика 1996 года, к сожалению, давно не является актуальным. К январю 2014 года, еще до начала аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс, население Украины сократилось на около 6 миллионов жителей. В результате полномасштабного вторжения РФ в 2022 году за пределами страны оказались еще миллионы наших сограждан.
Большая часть этих людей являются работоспособными и высококвалифицированными профессионалами в разных областях. Однако не все из них находят достойную работу на чужбине.
РБК-Украина исследовало, насколько отечественная экономика испытывает нехватку рабочих рук, как беженцы устраиваются за границей и какое количество из них планирует вернуться в Украину.
Супруги из Харькова, Сергей и Екатерина, уехали из страны в первые месяцы после полномасштабного вторжения России. Сначала остановились в Польше, а оттуда перебрались в Нидерланды. Пара поселилась в общежитии для беженцев в небольшом городе Грунло. За более чем два года пребывания в стране они смогли устроиться на работу и снять отдельное жилье.
"Здесь жить дороже, чем, допустим, в Германии. Нанимать просторную однокомнатную квартиру стоит в среднем от 800 до нескольких тысяч евро. На еду на двоих мы тратим около 600 евро в месяц", — рассказывают украинцы.
По словам Сергея, 80-90% его знакомых соотечественников устраиваются в Нидерландах на низкоквалифицированную работу. Там беженцы получают минимальную ставку, равную 15 евро в час. Его жене, Екатерине, которая хоть и работает не по специальности, но имеет уже более года опыта, понемногу увеличивают зарплату. Сам Сергей подрабатывает тренером по гимнастике в нескольких залах в городе.
Те, кто не в состоянии трудоустроиться, могут рассчитывать на бесплатное проживание в общежитии и ежемесячное пособие в размере 260 евро. Другой беженец из Харькова Андрей как раз среди тех, кто не смог найти работу. В родном городе он занимался предпринимательством, а в нидерландской деревне, которая находится в 35 километрах от Амстердама, ему приходится делить комнату площадью 10 квадратов с соседом.
Мужчина говорит, что в месяц тратит около 500 евро. Уверяет, что на эти деньги живет очень скромно. Максимум раз в месяц может позволить себе посетить кафе, а приобрести новую одежду – не чаще раза в год. По его словам, чтобы комфортно чувствовать себя в Нидерландах, необходимо зарабатывать 2-3 тысячи евро, что равняется средней зарплате местных жителей.
А вот средняя зарплата украинца в Нидерландах составляет 1104 евро, говорится в исследовании миграционной платформы EWL. Около 25% мигрантов получают от 1000 до 1499 евро, тогда как еще четверть земляков зарабатывают менее 500 евро.
В Нидерландах проживает более ста тысяч украинцев, из них 83 тысячи размещены в муниципальных приютах. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Тем не менее, в этом году выросло количество украинцев, приехавших сюда получить убежище. Среди них немало и тех, кто переехал в страну тюльпанов из другого государства ЕС.
Западные страны постепенно сокращают расходы на беженцев и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на это, за пределами Украины могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев, говорится в мартовском исследовании Центра экономической стратегии.
По данным исследования на январь 2024 года за границей в связи с войной находилось 4,9 млн украинцев. Из них около 4,3 млн имеют статус временной защиты в странах Евросоюза. Больше всего беженцев - в Германии (1,3 млн), Польше (951 600) и Чехии (381 200).
Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, обнародованным в мае, только половина из украинцев, проживающих в этих трех странах, готовы вернуться домой. Для этого в родном государстве им необходима удовлетворительная ситуация с безопасностью, приличное функционирование инфраструктуры, наличие жилья, и, наконец, завершение широкомасштабной войны.
Невозвращение граждан будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может терять от 2,7% до 6,9% валового внутреннего продукта ежегодно, отмечается в отчете украинского Центра экономической стратегии за сентябрь 2023 года. Как пишет The Wall Street Journal, нехватка всего 100 тысяч работников уменьшает ВВП Украины на 0,5%.
"В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона работников на рынок труда. Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления", – заявляли год назад в Министерстве экономики.
По данным издания Forbes.ua, дефицит кадров в строительной отрасли составляет до 40%, и украинские застройщики уже начинают использовать рабочих из стран Глобального Юга.
Страны ЕС заинтересованы в том, чтобы трудоспособные украинцы не ехали домой. Ведь украинцы для них – качественная и недорогая рабочая сила. Так, министр по экономическому сотрудничеству и развитию ФРГ Свенья Шульце недавно заявила, что Германия не будет поощрять беженцев к возвращению в Украину. А канцлер страны Олаф Шольц на саммите в Брюсселе прямо заявил, что потребует от Евросоюза выделить больше средств на содержание украинских беженцев. К его обращению также присоединились Польша и Чехия.
Хотя последняя с 1 июня запустила программу помощи беженцам по возвращению в Украину. Проект будет действовать до ноября и охватит более 400 беженцев. Желающим вернуться приобретут билеты на автобусы или организуют медицинский транспорт. Однако заявленное количество людей - это капля в море по сравнению с тем, сколько украинцев сейчас проживает в Чехии.
По публичным оценкам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, в 2033 году в Украине в границах 1991 года будут проживать не более 35 миллионов граждан. И этот прогноз считается оптимистичным. "Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев. 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 млн, я говорю об Украине в границах 1991 года. То есть в любом случае – вернем мы всех наших мигрантов, привлечем мигрантов из других стран – сокращение населения Украины все равно будет", — спрогнозировала она.
Элла Либанова объясняет, что для поддержания численности населения на уровне 30 миллионов нужно ежегодно привлекать около 300 тысяч мигрантов. Соответственно возникнет вопрос об интеграции всех этих людей в украинское общество.
"Если мы не сможем сами себя обеспечить рабочей силой, а мы не сможем, то придется кого-то приглашать из других стран. Скорее всего, это будут люди из менее развитых стран. Обычно это так происходит. Но если в Украине будут интересные для молодежи стартовые условия, то могут приехать и поляки, и из стран Балтии, могут приехать и из Центральной Европы, Западной Европы - это абсолютно возможно", - заявила она.
Замещение мобилизованных людей иностранной рабочей силой – обычная практика для периодов больших войн. К примеру, в конце Первой мировой войны во французском тылу работали сотни тысяч иностранных рабочих.
После завершения активной фазы войны и начала демобилизации многие военные вернутся с фронта. Проведение грамотной государственной политики по их реабилитации и интеграции в общество позволит не только вернуть героев в общественную жизнь, но и даст значительный толчок для роста экономики.