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Украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3 из "Джавелина" (видео)

Фото: украинские бойцы уничтожили вражескую БМП-3 (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили вражескую БМП-3. Бойцы поразили вражескую цель с помощью "Джавелина".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

"Росомахи уничтожили вражескую БМП-3, которая несколько недель "кошмарила" наши позиции. Точный выстрел из "Джавелина" превратил "беху" в груду горящего металлолома", - говорится в сообщении.

Дополнительно

БМП-3 - это боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава в передний край, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Напомним, что ВСУ уничтожили еще один новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Также бойцы ССО показали, как уничтожают позиции вражеских орудий на Донбассе.

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