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Украинские бойцы уничтожили российский БПЛА под Бахмутом

Фото: украинские бойцы уничтожили российский БПЛА под Бахмутом (24tv)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области на Бахмутском направлении украинские войска уничтожили очередной вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДПСУ.

"На Бахмутском направлении пограничники уничтожили беспилотник оккупантов. Вражеский БПЛА осуществлял разведку и корректировку огня артиллерии противника. Наши бойцы открыли огонь из стрелкового оружия. Коптер оккупантов был сбит", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты в ночь на 4 ноября атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область. Все вражеские беспилотники были сбиты украинскими защитниками.

Также еще один иранский беспилотник был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны над Львовской областью.

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