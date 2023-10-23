Украинские бойцы приняли участие в многонациональных морских учениях в Британии (фото)
В Британии начались многонациональные морские учения "Joint Warrior -23-II". Украина приняла в них участие и привлекла два противоминных корабля.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
"Для украинских военных моряков эта неделя началась с участия в многонациональных учениях "Joint Warrior -23-II", которые проводятся в пределах территориальных вод Великобритании", - говорится в сообщении.
От ВМС ВС Украины к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов".
Участие в многонациональном учении "Joint Warrior-23-II" противоминных кораблей "Черкассы" и "Чернигов" и штаба тактической группы противоминных действий ВМС ВС Украины происходит в рамках комплексной подготовки указанных подразделений, под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании.
Какова основная цель этих учений
В состав участников вошли Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании. Также, кроме Украины, в учениях принимают участие корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии и Дании.
Фото: Обучение (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Основная цель подготовки заключается в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также совместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров.
"Кроме того отрабатываются вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО. Целью является приобретение опыта действий в международной среде во время проведения объединенных многонациональных операций", - добавили в ВМС.
Обучение украинских военных странами Запада
В ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.
В феврале сообщалось, что Европейский союз увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.
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