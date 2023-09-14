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Украинские бойцы выбивают оккупантов возле Бахмута и остановили россиян на юге

Фото: украинские бойцы выбивают оккупантов у Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. Также защитники сдерживают наступление врага на некоторых участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Как отметил спикер, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

При этом ВСУ также ведут наступательные действия южнее Бахмута. Защитники имели частичный успех в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

скриншот deepstatemap.live

Попытки оккупантов

Украинские бойцы продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.

"Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Марьинском и Запорожском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - сказал Ковалев.

Кроме того, россияне попытались наступать в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

скриншот deepstatemap.live

Контрнаступление Украины

Этим летом наши защитники начали наступательные действия в Запорожской области. Сейчас активные бои идут на Мелитопольском направлении, где недавно был освобожден населенный пункт Роботино.

Также в последние дни украинское командование заявило о продвижении к югу от Бахмута. Военные эксперты считают, что вскоре ВСУ освободят Клещиевку.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - в материале РБК-Украина.

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