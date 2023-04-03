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Украинские бойцы улучшили тактическое положение на Донецком направлении, - Дмитрашковский

Фото: украинские бойцы улучшили тактическое положение на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На Донецком направлении украинским силам удалось улучшить свое тактическое положение. Были заняты некоторые позиции, которые являются стратегически важными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. На Донецком направлении нам удалось улучшить свое тактическое положение. То есть мы заняли некоторые стратегически важные позиции", - заявил Дмитрашковский.

При этом он уточнил, что возле Авдеевки враг производит определенную ротацию.

"На сегодняшний день известно о выводе оттуда 200-й мотострелковой бригады росармии. Их отвели, чтобы они смогли восстановить силы. Зато есть информация, что туда зашли "вагнеровцы". Но пока подтверждения этому нет", - отметил Дмитрашковский.

Он обратил внимание, что враги очень боятся нашего контрнаступления и понимают, что их Донецкое направление истощено.

"Они постепенно теряют свою боевую способность", - добавил Дмитрашковский.

Напомним, по данным аналитиков ISW на Донбассе в районе Бахмута, темпы российского штурма продолжают снижаться.

При этом, по данным Сил обороны, российские военные были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Пока украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

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