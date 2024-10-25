Украинские бойцы показали, как писали радиодиктант в Курской области (фото)

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола Вооруженных сил Украины написали радиодиктант национального единства в Суджанском районе Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Запад" в Facebook.
В ОК "Запад" рассказали, что тернопольские артиллеристы традиционно (уже третий год подряд) пишут радиодиктанты национального единства в районах ведения боевых действий - на огневых позициях, возле пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале.
Каждый воин писал радиодиктант так, как имел возможность (фото: facebook.com/operationalcommandwest)
При этом ежегодно радиодиктант "по-своему особенный".
Писать радиодиктант можно не только с ноутбука или телефона (фото: facebook.com/operationalcommandwest)
"Поэтому воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола не забыли добавить эксклюзива и в этом году", - добавили в пресс-службе ОК.
Написание радиодиктанта на позициях (фото: facebook.com/operationalcommandwest)
Уточняется, что сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово (искусно сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст), "звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задания".
В одном из классов учебного заведения можно увидеть "герб Суджи" (фото: facebook.com/operationalcommandwest)
"А они слаженно записали его на бумаге", - говорится в сообщении.
На некоторых из обнародованных пресс-службой ОК фотографиях можно увидеть, что украинские военные пишут радиодиктант в Суджанском районе Курской области.
Украинский радиодиктант в школе Суджанской области (фото: facebook.com/operationalcommandwest)
"И, да, наш Украинский голос больше никому и никогда не выключить и не заглушить. Язык имеет значение. Язык - это оружие. Оружие нашей Победы. Слава Украине! Огонь ожесточенных не жжет", - подытожили военные.
Пост ОК "Запад" (скриншот: facebook.com/operationalcommandwest)
Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области РФ 6 августа 2024 года.
Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов (со временем часть территорий россияне отбили).
Согласно данным "Левада-центра", операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года (так заявило 40% респондентов).
Позже ВСУ рассказали, как спасали православные святыни в Курской области (откуда сбежали все священники).
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