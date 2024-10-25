Украинские бойцы показали, как писали радиодиктант в Курской области (фото)

Как украинские воины писали радиодиктант в Суджанском районе

В ОК "Запад" рассказали, что тернопольские артиллеристы традиционно (уже третий год подряд) пишут радиодиктанты национального единства в районах ведения боевых действий - на огневых позициях, возле пушек, боевых машин, на пунктах управления, даже в госпитале.

Каждый воин писал радиодиктант так, как имел возможность (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

При этом ежегодно радиодиктант "по-своему особенный".

Писать радиодиктант можно не только с ноутбука или телефона (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"Поэтому воины 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола не забыли добавить эксклюзива и в этом году", - добавили в пресс-службе ОК.

Написание радиодиктанта на позициях (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

Уточняется, что сегодня благозвучное и мелодичное украинское слово (искусно сгенерированное современной украинской писательницей, поэтессой и литературоведом Оксаной Стефановной Забужко в трепетный текст), "звонко зазвучало из громкоговорителей радиоприемников и ноутбуков во всех районах, где наши воины-артиллеристы выполняют боевые задания".

В одном из классов учебного заведения можно увидеть "герб Суджи" (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"А они слаженно записали его на бумаге", - говорится в сообщении.

На некоторых из обнародованных пресс-службой ОК фотографиях можно увидеть, что украинские военные пишут радиодиктант в Суджанском районе Курской области.

Украинский радиодиктант в школе Суджанской области (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"И, да, наш Украинский голос больше никому и никогда не выключить и не заглушить. Язык имеет значение. Язык - это оружие. Оружие нашей Победы. Слава Украине! Огонь ожесточенных не жжет", - подытожили военные.

Пост ОК "Запад" (скриншот: facebook.com/operationalcommandwest)