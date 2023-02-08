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Украинские бойцы под Запорожьем посадили вражеский дрон

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Запорожская область, Среда 08 февраля 2023 10:10
Украинские бойцы под Запорожьем посадили вражеский дрон Фото: украинские бойцы под Запорожьем посадили вражеский дрон (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники на Запорожском направлении приземлили российский разведывательный дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вчера на Запорожском направлении пограничники совместно с Силами обороны обнаружили и обезвредили дрон противника MAVIC3. Из антидронового ружья вражеская "птичка" была сбита", - рассказали пограничники.

Напомним, вчера сообщалось, что украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили российский беспилотник, который ввел разведку.

Также мы писали, что украинские военные, применив дроны-камикадзе и артиллерию, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

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