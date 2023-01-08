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Украинские бойцы ликвидировали еще 430 оккупантов. Генштаб обновил потери России

Фото: потери российских войск превысили уже 111 тысяч убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 111 170 (+430) человек ликвидировано,
  • танков - 3069 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2065 (+3) ед,
  • РСЗО - 431 (+0) ед,
  • средства ПВО - 217 (+0) ед,
  • самолетов - 285 (+0) ед,
  • вертолетов - 272 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849 (+5),
  • крылатые ракеты – 723 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,
  • специальная техника - 183 (+1).

Напомним, как сообщил Генштаб, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами. Теперь трупы должны разгрузить в местные морги.

Добавим, ранее украинские бойцы отбили атаку под Бахмутом и ликвидировали российского командира.

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