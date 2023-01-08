Украинские бойцы ликвидировали еще 430 оккупантов. Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:
Напомним, как сообщил Генштаб, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами. Теперь трупы должны разгрузить в местные морги.
Добавим, ранее украинские бойцы отбили атаку под Бахмутом и ликвидировали российского командира.
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