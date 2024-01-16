Украинские бойцы из HIMARS уничтожили российский ЗРК "Оса" (видео)

Как сообщается, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО, несмотря на плохую видимость, обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", который противник применял против украинских войск.

Операторы ССО скорректировали по враждебной цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны Украины.

В результате огневого поражения зенитно-ракетный комплекс россиян был уничтожен до основания.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника 16 января составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.