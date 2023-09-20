Украинские бойцы с помощью дронов подбили три российских танка (видео)

Украинские военные с помощью дронов атаковали три вражеских танка на поле боя. Это удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
"Шершни Довбуша" больно "жалят" вражеские танки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это результат работы 68-й отдельной егерской бригады.
На видео можно увидеть как с дронов на танки сбрасывают взрывчатку. В результате российские бронемашины получают повреждения, местами начинают дымить.
Сегодня сообщалось, что за минувшие сутки украинские бойцы на Таврическом направлении ликвидировали более 300 оккупантов и 48 единиц военной техники россиян.
Также бойцы спецподразделения "А" с помощью FPV-дронов уничтожили в Херсонской области три лодки, на борту которых находились российские оккупанты.
Издание Newsweek сообщило, что Украина уничтожает вдребезги российские ЗРК С-400, которыми хвастался Кремль. Это болезненная и дорогостоящая потеря для России.
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