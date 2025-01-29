Украинские банки увеличили размер кредитов населению и планируют смягчить условия

По оценкам банков, долговая нагрузка домохозяйств остается низкой. В течение 2024 года доля респондентов, которые оценивали долговую нагрузку домохозяйств как низкую, была значительно больше, чем в 2023 году.

В IV квартале 2024 года банки снизили стоимость кредитов населению и увеличили размеры потребительских кредитов. Банки смягчили кредитные стандарты потребительских займов. Этому способствовала активная конкуренция между банками и небанковскими финучреждениями.

По оценкам банков, спрос населения на потребительские кредиты рос в течение 2024 года. Лучшие потребительские настроения и высокие расходы на товары длительного пользования усилили спрос на потребительские кредиты.

Однако некоторые банки отметили сдержанный спрос населения на займы из-за конкуренции со стороны других банков, а наращивание сбережений сдержало интерес клиентов к потребительским кредитам. В январе - марте респонденты ожидают неизменности спроса на потребительские кредиты.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 16 декабря 2024 года до 10 января 2025 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.