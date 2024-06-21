Украинские банки Украины получили рекордную прибыль: сколько заработали с начала года

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период пришлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2024 года выросли на 19,0% до 204,534 млрд гривен, при этом процентные доходы выросли на 23,3% до 143,195 млрд гривен.
Расходы выросли на 15,6% до 136,566 млрд гривен. Банки сократили отчисления в резервы под будущие убытки на -2,054 млрд гривен.
Как заявил НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года, устойчивая доходность способствует постоянному наращиванию капитала банками. Это дает НБУ возможность в дальнейшем внедрять европейские регуляторные требования.
До конца года капитал банков должен полностью покрывать кредитные, рыночные и операционные риски в соответствии с европейскими требованиями.
Напомним, банки Украины за весь 2023 года получили 83,2 млрд гривен чистой прибыли. Рейтинг по прибыли возглавляет государственный ПриватБанк.