Украинские банки сокращают отделения и банкоматы и увеличивают количество POS-терминалов

По данным НБУ, заметнее всего сеть сократилась в Донецкой области и городе Киеве.

За квартал учетная численность штатных работников в целом не изменилась: сократилась в государственных банках, но выросла в частных. Штат составляет 96,1 тысяч человек, в ПриваБанке – 19,8 тысяч человек.

Сеть POS-терминалов в дальнейшем росла. Однако в июле - сентябре увеличение количества терминалов было небольшим по сравнению с предыдущими кварталами. Государственные банки даже несколько сократили свою сеть, впервые с I квартала 2023 года. Лидерами прироста стали частные банки и ПриватБанк (+3,1 тыс. и +2.5 тыс. соответственно). Новая Пэй увеличила сеть POS-терминалов на 1,9 тысячи. Общая численность составляет 511 тысяч.

Государственные банки сократили сеть собственных банкоматов. Их общее количество составляет 28,4 тысячи, в том числе в ПриватБанке 17,3 тысячи.

Объемы платежей картами в магазинах продолжают расти темпом более 20% в год как в Украине, так и за рубежом.

В ІІІ квартале количество активных платежных карт увеличилось во всех банках, кроме государственных. Наибольший рост произошел в ПриватБанке и частных банках. Количество активных карт единого небанка-эмитента - компании НоваПэй и дальше росло. Общая численность достигла 53,6 млн.

Структура сектора В III квартале 2024 года в Украине в дальнейшем работало 62 банка. В сентябре небольшой Мотор-Банк (0,02% активов сектора) переклассифицирован из категории частных в группу государственных в результате решения суда о передаче государству активов подсанкционного лица - бывшего владельца банка Вячеслава Богуслаева.

Хотя государственных банков стало семь, доля их чистых активов сохранилась на уровне 533%, а в средствах населения даже несколько уменьшилась (на 0,7 п. п.), до 63,4%, прежде всего из-за более активного привлечения средств частными и иностранными банками.