Украинские банки усилили конкуренцию за наиболее рисковых заемщиков, - НБУ

Как отмечается в отчете, чистый розничный кредитный портфель банков вырос на 38,5% в годовом измерении и недавно превысил уровень февраля 2022 года.

"В последние месяцы темпы роста кредитов стабилизировались, после периода стремительного "послекризисного" восстановления началась фаза устойчивого роста", - говорится в документе.

По данным НБУ, растут все его сегменты, хотя и разными темпами. Основу портфеля по-прежнему составляют необеспеченные потребительские займы, которые приросли примерно на треть за последний год. Более чем вдвое быстрее росла ипотека, соответственно ее доля в портфеле заметно повысилась: до 13,5% в октябре по сравнению с 10,5% год назад. После длительного затишья все более быстрыми темпами увеличивается портфель автокредитов.

Низкий уровень закредитованности

Как отмечается в отчете, оживление кредитования связано с устойчивым ростом потребительского спроса. В то же время кредитные ресурсы делают очень незначительный вклад в поддержание потребления населения. Прирост портфеля, то есть дополнительное привлечение кредитов населением, сейчас эквивалентен лишь 1% годовых потребительских расходов домохозяйств. В то же время пользование кредитными картами при совершении покупок уже стало привычной практикой.

По данным НБУ, в Украине соотношение всех валовых кредитов населению и ВВП составляет лишь 3,4%, а необеспеченных кредитов - 2,8%. Проникновение кредитования снизилось на 0,7 п.п. относительно уровня 2021 года. Оно в разы ниже, чем в европейских странах.

Конкуренция в карточном кредитовании

Низкая закредитованность домохозяйств оставляет банкам значительное пространство как для увеличения объема займов существующим клиентам, так и для поиска новых заемщиков. Сейчас кредиты хорошо обслуживаются, а высокие ставки обеспечивают значительную доходность.

"Поэтому все больше финучреждений пытаются нарастить свой необеспеченный кредитный портфель и увеличить свою долю в этом сегменте. Согласно опросу об условиях кредитования в последние месяцы конкурентное давление побуждает банки даже несколько ослаблять кредитные стандарты. Финучреждения пытаются привлекать клиентов более привлекательными условиями кредитов: разнообразными кэшбеками, размерами доступных лимитов, продолжительностью льготных периодов, даже ценой займов", - говорится в отчете.

Многие банки, в последнее время умеренно снизившие процентные ставки, увеличили свою долю в общем портфеле. Соответственно доля двух банков - лидеров по объемам кредитов - с начала года несколько снизилась, добавили в НБУ.