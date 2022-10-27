Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения

По данным опроса, в ІІІ квартале 2022 года банки отметили рост объема фондирования, несмотря на длительную войну. Три четверти респондентов отчитывались об увеличении объема средств домохозяйств и около 65% - объема депозитов корпораций.

Респонденты сообщили, что в целом в ІІІ квартале средняя стоимость фондирования выросла. В основном это касалось корпоративных привлечений.

Регуляторные требования и уровень ставок побуждали банки привлекать больше средств домохозяйств. Однако опрошенные отметили, что предложение средств от населения снизилось по сравнению с тремя предыдущими опросами. На объемы привлечений от бизнеса оказывали влияние привлекательные процентные ставки и высокое предложение самих предприятий, отметили в НБУ.

В IV квартале финучреждения ожидают дальнейшего роста объемов привлечений, прежде всего - от населения, в меньшей степени - от корпораций.

"В ІV квартале респонденты ожидают значительного повышения стоимости привлечений как от корпораций, так и от домохозяйств", - говорится в обзоре.

Опрос о банковском фондировании проводился с 6 сентября по 7 октября среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 95% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.