Украинские авто в Германии: новые требования к регистрации

Для украинцев, которые находятся в Германии на собственных транспортных средствах с украинскими номерами, после 30 сентября 2024 вводятся новые правила. Машины необходимо зарегистрировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
Согласно решению немецких властей, все автомобили украинцев, которые находятся в Германии более года , должны быть зарегистрированы. Владельцы должны получить германские номерные знаки.
Ранее германские законы разрешали использовать авто с украинской регистрацией без дополнительных требований, но теперь ситуация меняется.
"Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет их транспортных средств", - говорится в сообщении.
Для упрощенной процедуры регистрации украинцам необходимо обратиться в соответствующие органы.
Украинцы, временно возвращающиеся на родину или планирующие остаться в Украине, также должны получить новые свидетельства о регистрации и номерах по возвращении автомобиля в страну. Для этого они должны обратиться в сервисные центры МВД, подать заявление, оплатить необходимые платежи за перерегистрацию и получить новые регистрационные документы.
Это решение обеспечит соответствие транспортных средств местным правилам и поможет избежать проблем с передвижением как в Германии, так и Украине.
Если автомобили будут не перерегистрированы - государственные органы Германии могут наложить на них штрафы.
По состоянию на 2024 год, Германия является одной из главных стран, которая приняла спасающихся от войны украинских беженцев. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года сотни тысяч украинцев уехали в Германию, ища защиты.
Украинцы получили временный статус защиты, который обеспечивает доступ к социальной помощи, медицинским услугам, рынку труда и образования в Германии. Страна активно помогает интегрировать беженцев, предоставляя языковые курсы и программы по адаптации.
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