Украинский МИД призвал Сербию не разрешать вещание RT

Зарубежные средства массовой информации сегодня, 14 ноября, распространили информацию, что правительство Сербии предполагает возможность рассмотреть разрешение на вещание российской медиа-компании Russia Today. Украина выступает против такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко .

МИД Украины призвал правительство Сербии не принимать такое решение, поскольку предоставление разрешения на вещание этой пропагандистской компании РФ не будет соответствовать курсу Сербии как страны, стремящейся к членству в ЕС.

"Напомню, что в эфирах компании регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев. RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу", - резюмирует Николенко.

Он также добавил, что сербское правительство должно осознавать: в любой момент компания RT может начать расшатывать ситуацию уже в самой Сербии.